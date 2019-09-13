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      Киевский бизнесмен с женой-россиянкой: Зеленский видит Бондаренко главой Днепропетровщины

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      Днепропетровская областная государственная администрация
      Днепропетровская областная государственная администрация / dp.gov.ua

      Кабмин на заседании 13 сентября согласовал кадровое представление президента Зеленского в отношении главы Днепропетровской областной государственной администрации. Им станет Александр Бондаренко – киевский бизнесмен родом из Харьковщины.

      После увольнения с должности губернатора Валентина Резниченко в июне 2019 года обязанности председателя ОГА на Днепропетровщине исполняет Дмитрий Батура – экс-заместитель председателя облгосадминистрации. Теперь, по решению президента и согласию правительства, область возглавит Александр Бондаренко.

      К слову, 5 сентября полиция Днепропетровщины получила нового главу – Владимира Огурченко

      Соответствующего указа о назначении Александра Викторовича Бондаренко председателем Днепропетровской ОГА на сайте президента еще нет, поэтому пока его называют наиболее вероятным претендентом. Декларацию кандидата на должность Бондаренко подал 9 сентября.

      Александр Бондаренко – непубличный бизнесмен

      Известно, что зарегистрирован он в Харькове, но живет и делает бизнес в Киеве. Его жена – Регина Бондаренко – гражданка России.

      Бондаренко задекларировал квартиру в Харькове площадью 126,9 квадратных метров, а еще квартиру в Киеве площадью 89,8. Имеет он автомобиль Mazda 6 2016 года выпуска стоимостью 850 тысяч гривен.

      Бизнесмену принадлежит 33,34% общего капитала компании "Би энд Би Фудз" (там он и работает директором) и 100% в компаниях "Стали Бизнес Системы", "ЛОК СТОК" и "ФИЛД Маркетинг". Зарабатывает будущий вероятный чиновник 108 тысяч гривен – это зарплата по основному месту работы. А еще имеет 96 тысяч по совместительству и 144 тысячи дохода от предпринимательской деятельности.

      Однако жена Бондаренко зарабатывает куда больше – 660 тысяч гривен. Причем, где она работает – неизвестно.

      Про все назначения Владимира Зеленского – читайте в материалах 24 канала.

      Из интересного:

      ► Александр Бондаренко – член правления Ассоциации выпускников Киево-Могилянской академии.
      ► Все фирмы Александра Бондаренко не старше двух лет и "чистые" с точки зрения возможных претензий правоохранительных органов.

      Читайте также: Новым председателем Ровенской ОГА стал Виталий Коваль: что о нем известно

      Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский намерен сменить всех глав ОГА и даже председателя КГГА.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Новости Днепра Назначения Зеленского Днепропетровская ОГА
      Источник: 24 канал
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