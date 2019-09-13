Киевский бизнесмен с женой-россиянкой: Зеленский видит Бондаренко главой Днепропетровщины
Кабмин на заседании 13 сентября согласовал кадровое представление президента Зеленского в отношении главы Днепропетровской областной государственной администрации. Им станет Александр Бондаренко – киевский бизнесмен родом из Харьковщины.
После увольнения с должности губернатора Валентина Резниченко в июне 2019 года обязанности председателя ОГА на Днепропетровщине исполняет Дмитрий Батура – экс-заместитель председателя облгосадминистрации. Теперь, по решению президента и согласию правительства, область возглавит Александр Бондаренко.
К слову, 5 сентября полиция Днепропетровщины получила нового главу – Владимира Огурченко
Соответствующего указа о назначении Александра Викторовича Бондаренко председателем Днепропетровской ОГА на сайте президента еще нет, поэтому пока его называют наиболее вероятным претендентом. Декларацию кандидата на должность Бондаренко подал 9 сентября.
Александр Бондаренко – непубличный бизнесмен
Известно, что зарегистрирован он в Харькове, но живет и делает бизнес в Киеве. Его жена – Регина Бондаренко – гражданка России.
Бондаренко задекларировал квартиру в Харькове площадью 126,9 квадратных метров, а еще квартиру в Киеве площадью 89,8. Имеет он автомобиль Mazda 6 2016 года выпуска стоимостью 850 тысяч гривен.
Бизнесмену принадлежит 33,34% общего капитала компании "Би энд Би Фудз" (там он и работает директором) и 100% в компаниях "Стали Бизнес Системы", "ЛОК СТОК" и "ФИЛД Маркетинг". Зарабатывает будущий вероятный чиновник 108 тысяч гривен – это зарплата по основному месту работы. А еще имеет 96 тысяч по совместительству и 144 тысячи дохода от предпринимательской деятельности.
Однако жена Бондаренко зарабатывает куда больше – 660 тысяч гривен. Причем, где она работает – неизвестно.
Про все назначения Владимира Зеленского – читайте в материалах 24 канала.
Из интересного:
► Александр Бондаренко – член правления Ассоциации выпускников Киево-Могилянской академии.
► Все фирмы Александра Бондаренко не старше двух лет и "чистые" с точки зрения возможных претензий правоохранительных органов.
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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский намерен сменить всех глав ОГА и даже председателя КГГА.