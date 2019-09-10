Новым председателем Ровненской ОГА стал Виталий Коваль: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя Ровненской областной государственной администрации. Им стал директор дорожно-строительной компании полного цикла ООО "ВВВ Монтаж" Виталий Коваль.

Соответствующий указ №672/2019 уже появился на сайте президента.

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На встрече со студентами Острожской академии Зеленский сказал, что каждому новому председателю областной администрации надо слышать людей.

А должность как дается, так и убирается. Сегодня мы вам ее даем, поздравляю,

– сказал Зеленский в Коваля.

Что известно о Виталии Ковале?

В 2004-2006 годах работал в кредитном департаменте "Укргазбанка", затем занялся частным бизнесом в сфере оптово-розничной торговли. Он также был гендиректором и директором нескольких компаний, занимавшихся экспортом зерновых культур, агрохимии, нефтепродуктов, транспортными услугами, логистикой. В 2016 г. был директором ООО "ВВВ Монтаж".

Коваль – член Национального олимпийского комитета Украины, первый вице-президент Федерации греко-римской борьбы Украины, вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Окончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности "банковское дело", учился во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета. Владеет английским и польским языками. Кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе.