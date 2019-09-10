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      Новым председателем Ровненской ОГА стал Виталий Коваль: что о нем известно

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      Виталий Коваль
      Виталий Коваль / facebook.com

      Президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя Ровненской областной государственной администрации. Им стал директор дорожно-строительной компании полного цикла ООО "ВВВ Монтаж" Виталий Коваль.

      Соответствующий указ №672/2019 уже появился на сайте президента.

      Недавно: Бизнесмен Виталий Туринок стал председателем Запорожской ОГА: что о нем известно

      На встрече со студентами Острожской академии Зеленский сказал, что каждому новому председателю областной администрации надо слышать людей.

      А должность как дается, так и убирается. Сегодня мы вам ее даем, поздравляю,
      – сказал Зеленский в Коваля.

      Что известно о Виталии Ковале?

      В 2004-2006 годах работал в кредитном департаменте "Укргазбанка", затем занялся частным бизнесом в сфере оптово-розничной торговли. Он также был гендиректором и директором нескольких компаний, занимавшихся экспортом зерновых культур, агрохимии, нефтепродуктов, транспортными услугами, логистикой. В 2016 г. был директором ООО "ВВВ Монтаж".

      Коваль – член Национального олимпийского комитета Украины, первый вице-президент Федерации греко-римской борьбы Украины, вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины.

      Окончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности "банковское дело", учился во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета. Владеет английским и польским языками. Кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе.

      О всех назначениях Владимира Зеленского – читайте в материалах 24 канала.

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