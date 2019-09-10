Новим головою Рівненської ОДА став Віталій Коваль: що про нього відомо

Відповідний указ №672/2019 уже з'явився на сайті президента.

Нещодавно: Бізнесмен Віталій Туринок став головою Запорізької ОДА: що про нього відомо

На зустрічі зі студентами Острозької академії Зеленський сказав, що кожному новому голові обласної адміністрації треба чути людей.

А посада як дається, так і забирається. Сьогодні ми вам її даємо, вітаю,

– сказав Зеленський до Коваля.

Що відомо про Віталія Коваля?

У 2004-2006 роках працював у кредитному департаменті "Укргазбанку", потім зайнявся приватним бізнесом у сфері оптово-роздрібної торгівлі. Він також був гендиректором та директором кількох компаній, що займалися експортом зернових культур, агрохімії, нафтопродуктів, транспортними послугами, логістикою. З 2016 року був директором ТОВ "ВВВ Монтаж".

Коваль – член Національного олімпійського комітету України, перший віцепрезидент Федерації греко-римської боротьби України, віцепрезидент Асоціації спортивної боротьби України.

Закінчив Тернопільську академію народного господарства за фахом "банківська справа", навчався у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету. Володіє англійською та польською мовами. Кандидат у майстри спорту з греко-римської боротьби.

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