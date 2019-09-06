Бізнесмен Віталій Туринок став головою Запорізької ОДА: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив бізнесмена Віталія Туринка головою Запорізької обласної державної адміністрації. Туринка 6 вересня офіційно представив перший заступник Офісу Президента Сергій Трофимов і зазначив, що новий губернатор є фахівцем, якому довіряють.

"Новий президент вибрав простий політичний курс – це порядність і чесність. Не кожен знає їх значення. Це буде мій основний лозунг на посаді голови: порядність і чесність. Хочу звернутись до всіх мерів міст, голів РДА з закликом бути чесними і порядними до своїх людей. Бо нечесна політика – це точно кінець наших з вами відносин і це кінець вашої політичної кар’єри, ваша самоліквідація", – сказав Туринок.

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Він додав, що 7 вересня проведе нараду. На порядку денному – виконання доручень президента.

Що відомо про Віталія Туринка?

Туринок – власник компанії "Рівненський домобудівний комбінат", яка займається виробництвом бетону та будівництвом.

Туринок також є співвласником низки компаній:

"Волиньферрометал" – компанії, що займається здачею в оренду нерухомості, а також торгівлею металобрухтом; "Інтертрейд" – займається виробництво бетону; "Вестпром" – гуртова торгівля деревиною, будматеріалами і санітарно-технічним обладнанням.

У нового Туринка є дружина і 3 дітей (2 синів і донька). Вся нерухомість новоспеченого губернатора записана на його дружину Галину.