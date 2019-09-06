14:02
6 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ВІЛКУЛ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як патріарх Кіріл стає модним. Що Лукашенко подарував Маску
      Вєсті Кремля
      21:08, 5 вересня
      Вєсті.UA: Що Богдан шепоче Зеленському. Як Кличко тримає удар
      Вєсті.UA
      19:27, 5 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ВІЛКУЛ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Бізнесмен Віталій Туринок став головою Запорізької ОДА: що про нього відомо

      93 Читать новость на русском
      Новий голова Запорізької ОДА Віталій Туринок
      Новий голова Запорізької ОДА Віталій Туринок / 1news.zp.ua

      Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив бізнесмена Віталія Туринка головою Запорізької обласної державної адміністрації. Туринка 6 вересня офіційно представив перший заступник Офісу Президента Сергій Трофимов і зазначив, що новий губернатор є фахівцем, якому довіряють.

      "Новий президент вибрав простий політичний курс – це порядність і чесність. Не кожен знає їх значення. Це буде мій основний лозунг на посаді голови: порядність і чесність. Хочу звернутись до всіх мерів міст, голів РДА з закликом бути чесними і порядними до своїх людей. Бо нечесна політика – це точно кінець наших з вами відносин і це кінець вашої політичної кар’єри, ваша самоліквідація", – сказав Туринок.

      Читайте також: Звільнили керівників Нацполіції одразу в чотирьох областях

      Він додав, що 7 вересня проведе нараду. На порядку денному – виконання доручень президента.

      Що відомо про Віталія Туринка?

      Туринок – власник компанії "Рівненський домобудівний комбінат", яка займається виробництвом бетону та будівництвом.

      Туринок також є співвласником низки компаній:

      1. "Волиньферрометал" – компанії, що займається здачею в оренду нерухомості, а також торгівлею металобрухтом;
      2. "Інтертрейд" – займається виробництво бетону;
      3. "Вестпром" – гуртова торгівля деревиною, будматеріалами і санітарно-технічним обладнанням.

      У нового Туринка є дружина і 3 дітей (2 синів і донька). Вся нерухомість новоспеченого губернатора записана на його дружину Галину.

      blog_ava
      Який принтер обрати для дому: корисні поради
      сьогодні
      30768
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Запоріжжя Призначення Зеленського
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Бомба сповільненої дії: хто і навіщо залишив Авакова в уряді
      сьогодні , 14:00 Бомба сповільненої дії: хто і навіщо залишив Авакова в уряді
      Сергій Лещенко 5
      Ураган "Доріан" покинув Флориду та загрожує іншим штатам: останні новини
      сьогодні , 13:41 Ураган "Доріан" покинув Флориду та загрожує іншим штатам: останні новини
      12589
      "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      5 вересня , 18:00 "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      1393
      Цемах – это функция: какие последствия могут быть для Украины из-за освобождения боевика
      сьогодні , 12:00 Цемах – это функция: какие последствия могут быть для Украины из-за освобождения боевика
      Блог Соцмережі 1064
      "Кочегарка з Німеччини" та "риба Луценка": до яких суддів у Вищій раді правосуддя є питання
      сьогодні , 11:00 "Кочегарка з Німеччини" та "риба Луценка": до яких суддів у Вищій раді правосуддя є питання
      Ірина Шиба 299
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук