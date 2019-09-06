Бизнесмен Виталий Туринок стал председателем Запорожской ОГА: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил бизнесмена Виталия Туринка председателем Запорожской областной государственной администрации. Туринка 6 сентября официально представил первый заместитель Офиса Президента Сергей Трофимов и отметил, что новый губернатор является специалистом, которому доверяют.

"Новый президент выбрал простой политический курс – это порядочность и честность. Не каждый знает их значения. Это будет мой основной лозунг на посту главы: порядочность и честность. Хочу обратиться ко всем мэрам городов, главам РГА с призывом быть честными и порядочными к своим людям. Потому что нечестная политика – это точно конец наших с вами отношений и это конец вашей политической карьеры, ваша самоликвидация", – сказал Туринок.

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Он добавил, что 7 сентября проведет совещание. На повестке дня – выполнение поручений президента.

Что известно о Виталии Туринке?

Туринок – владелец компании "Ровненский домостроительный комбинат", которая занимается производством бетона и строительством.

Туринок также является совладельцем ряда компаний:

"Волиньферрометал" – компании, занимающейся сдачей в аренду недвижимости, а также торговлей металлоломом; "Интертрейд" – занимается производство бетона; "Вестпром" – оптовая торговля древесиной, строительным и санитарно-техническим оборудованием.

У новоназначенного Туринка есть жена, 2 сыновей и дочь. Вся недвижимость новоиспеченного губернатора записана на его жену Галину.