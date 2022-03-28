Сообщение о пожаре к спасателям поступило 28 марта в 06:05. На месте возгорания сейчас работают сотрудники ГСЧС.

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Из-за вражеских обстрелов разрушились и загорелись гараж и 2-этажное жилое здание.

В оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о пожаре в селе Фасова, Макаровской ОТГ. В результате обстрела произошло разрушение и впоследствии пожар в гараже и двухэтажном жилом здании на территории церкви,

– говорится в сообщении.

Есть ли пострадавшие или погибшие – не сообщают.



Пожар в Киевской области из-за обстрелов / Фото ГСЧС



Горит жилое здание / Фото ГСЧС



Спасатели сейчас тушат пожар / Фото ГСЧС

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