"Источники в украинских спецслужбах сообщают, что враг обещает до одной тысячи долларов за позиции украинских военных.

Внимание У врага полно неисправной техники: ее хотят тягачами отправлять на оккупированный Донбасс

Так в пророссийских листовках "рекомендуют передавать российским военнослужащим сведения о местонахождении военнослужащих ВСУ, представителей местной территориальной обороны, сотрудников СБУ или праворадикальных элементов ("Правый сектор", "Национальный корпус").

А за предоставление указанной информации, в случае ее подтверждения, обещают денежное вознаграждение до 1 тысячи долларов.

Обещанного три года ждут: денег нет

Интересно, что боевики обещают деньги на оккупированных территориях, при этом у России начались проблемы с финансированием.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, после обещанных выплат военным оккупационной армии у российских воинских частей возникли проблемы с финансированием.

Как выяснилось, оплата этих расходов в бюджете не предусмотрена. А из-за неудовлетворительного состояния финансовой системы РФ из-за введенных санкций, дополнительных средств в бюджете найти невозможно.

Кроме того, известно, что Россия перестала платить военным и наемникам ЧВК "Вагнер" за войну в Украине.