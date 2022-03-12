Об этом сообщила представительница "Киевстара" Ирина Леличенко. По ее словам, специалисты компании устранили многочисленные разрывы волоконно-оптической линии связи.

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Леличенко заявила, что город Сумы снова с мобильной связью и интернетом. А в самом Мариуполе, к сожалению, нет представления электроэнергии.

До сих пор сложная ситуация со связью в Чернигове и области, где существенно пострадали ВОЛС. Наши специалисты вместе с сотрудниками подрядных организаций ищут решения по восстановлению связи в области. Также "болевой" точкой является Мелитополь, где значительны сложности со связью. Мы работаем над их преодолением,

– заявила представительница "Киевстара".

По ее словам, абоненты всех мобильных операторов все активнее пользуются услугами национального роуминга.

Следует напомнить, что ранее крупнейшие мобильные операторы Украины вместе с правительством запустили услугу национального роуминга, который позволит переключаться между сетями в случае проблем связи.

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