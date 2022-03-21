Такую информацию опубликовала специалист по связям с общественностью компании Ирина Леличенко на своей странице в Facebook.

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Вчера специалисты технической дирекции "Киевстар" вместе с нашими партнерами с "Атраком" устранили повреждение волоконно-оптической линии связи, которая проходит через Сумскую и Черниговскую области. Благодаря этому мы подняли 29 базовых станций в районе населённых пунктов Батурин, Мена, Сновск, Корюковка. Жители этих городов и близлежащих сел снова с мобильной связью,

– написала Леличенко.

Специалист по связям с общественностью также сообщила, что специалисты сектора обслуживания сети из Сум совершили успешный рейд в Белопольский район, в 40 километрах от города.

По ее словам, на указанных выше территориях с 4 марта не работала базовая станция, которая сильно пострадала во время боевых действий. Предыдущие попытки отремонтировать оборудование были неуспешными из-за угроз обстрела.

"И вот вчера усилия инженеров "Киевстара" завершились успехом. Ремонтно-аварийная бригада "прорвалась" к оборудованию и запустила базовую станцию. Теперь жители сел Веры и Биланы снова на связи", – отметила Леличенко.

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