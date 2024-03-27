Цель проекта – обеспечить защитников десятью комплексными аппаратными связи и необходимым оборудованием общей стоимостью 65 миллионов гривен, отмечает 24 Канал.

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50 миллионов гривен на мобильные системы связи для ПВО

"Киевстар продолжает системно поддерживать общество и наших защитников. Понимая критическое значение связи, мы решили поддержать Воздушные силы надежным оборудованием, обеспечивающим связь в их работе. Вклад компании является первой частью помощи из анонсированных 100 миллионов гривен для ВСУ после кибератаки", – отметил Александр Комаров, генеральный директор Киевстар.

Проект могут поддержать абоненты мобильного оператора, подключив Суперсилу "Помощь ВСУ", и таким образом до 50 гривен с тарифного плана будут направлены на укрепление Воздушных сил уже с 1 апреля. Абоненты контрактной формы подключения и все неравнодушные могут сделать взнос на счет проекта.

Комплексные аппаратные связи (КАЗ) – это специально оборудованные полноприводные грузовики, разработанные Фондом и военными Противовоздушной обороны, благодаря которым происходит координация работы и организация связи между подразделениями ПВО. Их можно использовать как командно-штабные машины, принимающие информацию об опасности с воздуха и за считанные секунды передают ее в боевые подразделения, уничтожающие вражеские цели.

Каждый грузовик имеет три полноценных рабочих места и оборудован системами защищенной связи, компьютерами со специальным программным обеспечением, мониторами, кабелями, маршрутизаторами, коммутаторами.

Комплексные аппаратные связи, которые мы вместе с Киевстар передадим Воздушному командованию "Юг", будут применяться подразделениями, в частности, как командно-штабные машины. КАЗы имеют все необходимое для обеспечения бесперебойной связи в подразделениях ПВО, прикрывающих небо Херсонской, Одесской, Николаевской, а также частично небо в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях,

– сказал заместитель директора Фонда "Повернись живим" Олег Карпенко.

Проект продлится до достижения целевой суммы сбора в размере 65 миллионов гривен. Более подробная информация на странице проекта.