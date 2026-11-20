Об этом сообщил в социальных сетях "Киевводоканал".

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Какова ситуация с водоснабжением в Киеве

В настоящее время в Печерском районе столицы наблюдается снижение давления в водопроводной сети. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.

Специалисты "Киевводоканала" принимают необходимые меры, чтобы стабилизировать работу системы и как можно быстрее восстановить нормальное давление.

В то же время информация о погибших и пострадавших среди сотрудников предприятия в настоящее время уточняется.

Напомним, в результате массированной российской атаки 20 ноября в Киеве также ввели экстренные отключения электроэнергии. Из-за ударов по энергетической инфраструктуре в ряде регионов Украины, в частности в Киевской области, возникли перебои с электроснабжением.