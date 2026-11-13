Война дронов меняет характер боевых действий: Апостол объяснил, как расширяется "килзона"

Об этом рассказал командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол во время встречи с представителями СМИ.

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Россия расширяет применение ударных беспилотников

По его словам, российская армия постоянно совершенствует беспилотные системы и расширяет их применение на поле боя. В частности, противник наращивает использование ударных дронов типа "Молния" и "Ланцет".

В то же время украинские военные ищут способы противодействовать этим угрозам.

Но мы тоже противодействуем– подчеркнул Апостол.

Он отметил, что Силы обороны используют различные технологические решения для борьбы с ударными беспилотниками. Среди них – дроны-перехватчики и другие средства противодействия.

Технологическое противостояние между Украиной и Россией, по оценке командующего, будет и дальше усиливаться. От скорости адаптации военных к новым угрозам будут все больше зависеть безопасность логистических маршрутов и устойчивость обороны.

Ранее военные также объясняли, как расширение "килзоны" влияет на ситуацию вблизи линии фронта. Из-за насыщенности территории беспилотниками и минами передвижение там становится все более опасным, а логистические задачи приходится выполнять с помощью наземных роботизированных комплексов.