В своем очередном видеообращении глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким отметил, что в городе начинают вводить некоторые послабления.

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Ким о возобновлении продажи алкоголя на Николаевщине

Есть много обращений с просьбой не отменять "сухой закон". Но я надеюсь, что наши люди ответственно отнесутся к этим послаблениям,

– отметил Ким.

Он добавил, что никто не отменяет комендантский час и жесткое наказание за пьянство. Продажу алкоголя в субботу и воскресенье на Николаевщине позволили, чтобы понемногу начал работать бизнес. Глава ОВА добавил, что если это будет иметь негативные последствия, ограничения вновь вступят в силу.

Виталий Ким о ситуации на Николаевщине: смотрите видео