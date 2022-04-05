Россияне обстреливали город вечером. Глава ОВА Виталий Ким опубликовал видео момента попадания снарядов в больницу.

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Смотрите видео момента обстрела детской больницы:

Рашисты целились даже в игрушечного работа на площадке. "А здесь целились в суперсовременного робота на территории больницы", – сыронизировал Ким.

Последствия обстрела детской площадки возле больницы / Фото Виталия Кима

Заметим, в результате обстрелов Николаева кассетными снарядами погибли 10 человек, среди которых 1 ребенок. Также известно, что 61 человек получил ранения.

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