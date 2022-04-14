Своими мыслями о том, как в России могут перейти к общей мобилизации, поделился глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"В России сейчас нельзя объявить мобилизацию, потому что для россиян это сейчас не война, а шоу, на диване сидят и наблюдают", – напомнил Виталий Ким.

В то же время В Донецкой области россияне хотят мобилизовать 60 – 70 тысяч человек, – Генштаб

По его мнению, российские власти прибегнут к тому, что уже делали – "раскачать" определенные регионы. В этот раз приграничные области с Украиной. Будет это делать так, как уже делала в 1999 году, когда произошли взрывы в жилых домах, которые позволили начать очередную войну против Чеченской республики Ичкерия, усилить влияние ФСБ, а Владимиру Путину значительно поднять свой рейтинг перед президентскими выборами. Тогда между 4 и 16 сентября 1999 года произошла серия взрывов в жилых домах в Буйнакске, Москве и Волгодонске, в результате которых погибли 307 человек.

"Не все россияне с плохой памятью. Они же помнят, перед выборами Путина взорвали гражданские дома и на этой волне борьбы с терроризмом Путин стал президентом", – рассказал Ким.

По его мнению, в российских пограничных областях сначала введут чрезвычайное положение, затем военное положение, а уже после этого по всей стране объявят мобилизацию. Именно для этого постоянно и появляются сообщения о якобы обстрелах российской территории со стороны Украины или взрывах в Белгороде.

Делается это для того, чтобы набрать людей для войны против Украины. Ведь российская армия уже потеряла 20 тысяч военных убитыми. А если учесть раненых, то потери составляют уже как минимум 60 тысяч. И их нужно кем-то заменить.

Ким советует жителям российских пограничных областей готовиться к общей мобилизации, ведь именно их используют как пушечное мясо в войне против Украины.