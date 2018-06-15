Ким Чен Ын – любитель аплодисментов, баскетбола и артиллерийской канонады

Ким Чен Ын – потомок северокорейской династии диктаторов, который любит страну и порядки, которые в ней оставили для него отец и дедушка. Он старательно поддерживает репутацию КНДР и не спешит усмирять "вооруженного арлекино".

Возле траурного лимузина умершего отца он еще колебался, с чего начинать, и хаотично перебирал наставления. Власть оказалась в его руках в 28 лет. Уникальный случай в мировой истории не учитывая гаитянского тирана Жан Клода Дювалье, который стал президентом в 19-тилетним возрасте. С другой стороны Ким Чен Ыну повезло больше, чем отцу, ведь Ким Чен Ир дождался главного кресла страны только после 50. А еще, Ким Чен Ын понимал, что перед ним "длинная игра престолов", в которой или он уберет конкурентов, или они уберут его.

На место главного Чучхе претендовали трое сыновей Ким Чен Ира. По всем правилам судьбы наследство должен был получить старший – Ким Чен Нам. Он был первенцем диктатора и на 10 лет старше двух сводных братьев – от своего отца и другой женщины. Старший Ким видел его своим преемником. После обучения в Москве и Женеве его назначили начальником департамента кибер-безопасности КНДР.

Крест на его амбициях поставил случай. Ким Чен Нама арестовали с фальшивыми документами в Японии. Его подставило желание "мажорной жизни". Сын диктатора оправдывался, что ехал в Диснейленд, потому что очень любит развлечения, которых дома нет. В ответ японские спец-службы хитро улыбнулись и выложили доказательства того, что сынок "гордого чучхе" не впервые в Токио, и приезжает сюда не в Диснейленд, а в вполне взрослые клубы, чтобы развлечься в казино и с проститутками. Между Токио и Пхеньяном разгорелся большой скандал. Шансы остаться главным претендентом на отцовский трон развеялись как "роса на солнце". Чен Ир выгнал сына не только с высоких должностей, но и из страны вообще.

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Королевское наследство упало в руки двух младших сыновей диктатора. Подростки как раз учились в Швейцарии. И перспектива трона замаячила на их горизонте как никогда четко. За рубежом, предвкушая западный стиль жизни, они жили как их сверстники. Ходили в элитные школы, фанатели от баскетбола и боевиков с Вандамом.

Ким Чен Ир после провала планов с Намом теперь внимательнее приглядывался к детям и не спешил с окончательным выбором продолжателя династии.

Однажды он наблюдал за ребятами которые устроили баскетбольный поединок набрав, себе команду из охранников. Ким Чен Чхоль после игры созвал игроков и благодарил каждого персонально. Чен Ын со своими игроками стоял отдельно. Он агрессивно анализировал игру, ошибки, кто не так бросил мяч, кто не так дал пас. И тогда Ким чен Ир говорит мне: "посмотри на них. Тебе тоже кажется, что Чен Чн больше похож на меня? Видимо власть достанется ему",

– рассказал японский повар Ким Чен Ира Кенжи Фуджимото.

Старшего из пары претендентов он считал слишком мягким. Таким образом оставался Чен Ын. Хотя минусом мог быть его молодой возраст. Об этом как раз диктатору напоминала родная сестра Ким Ген Хи. Она тоже претендовала на власть. Ее муж был вторым человеком в стране. Старшим и более опытным, а значит, больше заслуживал престол, чем сопляк, который недавно вернулся из Швейцарии, даже без диплома.

Ким Чен Ын неоднократно присутствовал при этих разговорах и копил ярость, обдумывая план мести подлой тетке. А потом подавлял гнев в баскетболе. Страсть к мячу была настолько большой, что начала беспокоить отца. Его настораживало круглосуточное посещение сыном мускулистых королей корзины. Но эти страхи скоро развеялись.

Официальным представлением преемника "великого Чучхе" стал грандиозный парад в 2008 на 60-летие создания корейской трудовой партии. Участие в нем приняли 100 тысяч военных.

Хилый после инсульта Ким Чен Ир привел с собой на трибуну Ким Чен Ына. Таким образом и народ и партийные бонзы поняли, кому со временем перейдет власть в стране.

С того времени сын постоянно сопровождал отца. На полигоны и на пленарные заседания. В сессионном зале отныне у него свое кресло. В нем удобно было не только хлопать, но и мечтать. Иногда в кадр попадало его гипер-рвение, которым он пытался заверить отца, что не подведет, как его два брата.

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В декабре 2011, смахнув последнюю слезу в мавзолее отца, Ким Чен Ын начал свою игру и зашел с козырей.

На партийном съезде арестовал дядю Чан Сон Тека. Второго человека в стране после Ким Чен Ира. Одного из важнейших в военной иерархии. Мужа своей тети (которой он обещал отомстить за критику).

Потом полетели головы еще нескольких генералов. Так самый молодой Ким расчищал место для своего окружения. Родительские сатрапы или должны были присягнуть молодому правителю, или просто бесследно исчезали за колючей проволокой лагерей и тюрем. Репутацию решительного и безжалостного диктатора помогала творить и южно-корейская пропаганда. Сеул запускал слухи о массовых публичных казнях, как Ким Чен Ын бросает неудобных людей голодным псам, или сам расстреливает из зенитных пулеметов.

Чтобы разрядить обстановку, новый хозяин КНДР выдает несколько не политических указов. Один из них касается причесок. Каноничными могут быть 18 женских и 10 мужских укладок. Сам юный "Чучхе" с гордостью светит улыбкой под дедовой прической а-ля Ким Ир Сен.

За прическу и агрессивную политику нововведений Ким Чен Ына называют инкарнацией главного Чучхе совсем не похожим на отца. Он отказался от поездов и с удовольствием носится по стране или в автокортежах, или государственным самолетом.

Так расчищается память для собственного культа и место для своих людей при власти. Именно они гарантируют продолжительность диктатуры в новом издании.

Но не недооценивайте Ким Чен Ына из-за его показной комичности. За этой маской скрывается жестокий и мстительный инфант. Вынести смертный приговор ему легче, чем хлопнуть в ладоши.

По его поручению начинается охота за старшим братом. Ким Чен Нам в изгнании продолжал королевскую жизнь в Китае. Деньги, присланные отцом, тратил на покер и девушек. Не представляя, которой подвергается опасности, он критикует передачу власти Ким Чен Ыну и первые решения брата уже при власти. Сеул заявляет, что не против видеть его на посту президента КНДР и он сам не против такого развития событий.

В феврале 2017-го зада на него кидается женщина и приставляет к носу отравленную платочек. Несколько минут агонии и яд забрал жизнь первенцу Ким Чен Ира, который вполне мог быть повелителем Северной Кореи. На киллеров вышли довольно быстро. Они оказались агентами Пхеньяна. А Ким Чен Ын добавил к титулам еще один – братоубийца.

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Американского студента Отто Уорнбир в марте 2016 приговорили к 15 годам каторги за сорванный в отеле патриотический плакат Чучхе.

Это самая большая ошибка моей жизни. Я сделал большую глупость чем оскорбил народ КНДР. прошу не забирайте у меня жизнь,

– сказал американец приговорен в КНДР Отто Уорнбир (Фарид).

За год в северокорейской тюрьме его жизнь погасла. Он подцепил ботулизм. Летом 2017 Уорнбира в коме отдали американцам. В США, не приходя в сознание, он умер. Ничем не смог помочь ему даже единственный друг-американец Чучхе – Дэнис Родман.

"Нафталиновым звездам" свойственно появляться на орбите токсичных правителей. Становиться ручными собачками людей, с которыми никто в мире не хочет даже здороваться за руку. Истории Жерара Депардье, Стивена Сигала или Роя Джонса – лишь подтверждают эту теорию.

Гордостью Ким Чен Ына стал бывший игрок NBA. Обнимая темнокожего великана, Ким наслаждался, держа в руках свою детскую мечту. А Родман во время визита в Пхеньян подтверждал свое прозвище "Червяк". На день рождения нового северокорейского друга он специально заказал себе френч, как у Кимерсена, привез водку и довел до оргазма диктатора сюрпризом напоследок баскетбольного матча.

Чтобы получить валюту, Ким Чен Ын рассылает по миру бригады рабов-гастарбайтеров. То есть контракт между государствами подписывается. Деньги в Пхеньян идут. Но для корейцев это как трудовые лагеря за границей. В России они рубят лес в Сибири. Самую тяжелую работу выполняли во время строительства Зенит Арены. Северо-корейские скульпторы ставят памятники в Африке. Работают чернорабочими и швеями в Монголии. Кроме того доллары капают на счет Кима от контрабандистов в Макао. От нелегальных торговцев оружием. Наркотрафика и откатов за развитие недр. На его личном счету более 5 млрд долларов. Согласитесь – неплохой бонус к должности "вечного правителя" страны с ядерным оружием.