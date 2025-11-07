"Кинжалы" достигли Киевщины: на область летели по меньшей мере две ракеты
- Поздно вечером 7 ноября российская армия атаковала Киевскую область, используя различное вооружение, в частности ракеты типа "Кинжал".
- На Киевскую область летело по меньшей мере две аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал".
Поздно вечером российская армия атаковала Украину и в частности Киевскую область ракетами. Враг применил различное вооружение.
Несколько ракет типа “Кинжал” ударили по столичному региону. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговые сообщества.
Что известно о ракетной атаке на Киевскую область?
В пятницу, 7 ноября, около 23:40 жители слышали громкие взрывы. Россияне запустили различные ракеты, а параллельно атакуют дронами.
На Киевскую область летело немалое количество ракет. За несколько минут до взрывов через регион двигался российский "Кинжал". Опасность из-за применения ракет была объявлена по всей территории области.
Воздушные Силы предупреждали, что "Кинжалы" двигались прямо на столицу в 23:37. Однако, к счастью, до Киева ракета не долетела. Взрывы прогремели в пределах области.
Позже оккупанты запустили на регион еще и группу "Калибров".
По предварительным данным, враг применил по Киевской области две аэробаллистических ракеты Х-47 М2 "Кинжал".
Сейчас местные власти не комментируют атаку. Сохраняйте спокойствие и ожидайте официальной информации. Советуем пройти в безопасное места в случае повторной угрозы.
Где еще атаковали россияне 7 ноября?
Одновременно с атакой на Киевскую область объявили опасность для Полтавщины. Военные призвали жителей Кременчуга пройти в укрытие, ведь на город двигались вражеские "Кинжалы".
В Украине объявили угрозу ракетного удара около 23:30, после того, как взлетел МиГ-31К. Мониторы фиксировали пуски "Кинжалов". Воздушные силы информировали и о группах БпЛА в Днепропетровской области, а в областном центре слышали громкие звуки.
Из-за ракетной опасности взрывы прозвучали также в Харькове. Сейчас информации об этой атаке нет.
Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. К объекту долетели несколько БпЛА.
Взрывы во время воздушной тревоги вечером раздавались в Павлограде. Есть ли последствия атаки – пока неизвестно.