"Кинжалы" достигли Киевщины: на область летели по меньшей мере две ракеты

Поздно вечером российская армия атаковала Украину и в частности Киевскую область ракетами. Враг применил различное вооружение.

Несколько ракет типа “Кинжал” ударили по столичному региону. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговые сообщества.

Что известно о ракетной атаке на Киевскую область?

В пятницу, 7 ноября, около 23:40 жители слышали громкие взрывы. Россияне запустили различные ракеты, а параллельно атакуют дронами.

На Киевскую область летело немалое количество ракет. За несколько минут до взрывов через регион двигался российский "Кинжал". Опасность из-за применения ракет была объявлена по всей территории области.

Воздушные Силы предупреждали, что "Кинжалы" двигались прямо на столицу в 23:37. Однако, к счастью, до Киева ракета не долетела. Взрывы прогремели в пределах области.

Позже оккупанты запустили на регион еще и группу "Калибров".

По предварительным данным, враг применил по Киевской области две аэробаллистических ракеты Х-47 М2 "Кинжал".

Сейчас местные власти не комментируют атаку. Сохраняйте спокойствие и ожидайте официальной информации. Советуем пройти в безопасное места в случае повторной угрозы.

Где еще атаковали россияне 7 ноября?