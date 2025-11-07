Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и монитор.
Россия запустила по Украине "Калибры"
Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают о пуске крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Их может быть до 10 штук, в воздушном пространстве Украины они будут около 23:20.
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для Одесской, Херсонской и Николаевской областей. Впоследствии там подтвердили – ракеты "Калибр вошли в пространство Херсонщины в направлении Николаевщины.
Оккупанты ударили КАБами по АЗС на Харьковщине
Российские войска атаковали КАБами АЗС в Песочинской громаде Харьковского района, повредив в частности несколько автомобилей.
В результате удара травмированы 5 человек, в частности работника полиции, всех госпитализировали с травмами различной степени тяжести.