Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та monitor.

Росія запустила по Україні "Калібри"

Моніторингові телеграм-канали повідомляють про пуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Їх може бути до 10 штук, у повітряному просторі України вони будуть близько 23:20.

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. Згодом там підтвердили – ракети "Калібр увійшли у простір Херсонщини у напрямку Миколаївщини.

Окупанти вдарили КАБами по АЗС на Харківщині