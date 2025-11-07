Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та monitor.
Росія запустила по Україні "Калібри"
Моніторингові телеграм-канали повідомляють про пуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Їх може бути до 10 штук, у повітряному просторі України вони будуть близько 23:20.
Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. Згодом там підтвердили – ракети "Калібр увійшли у простір Херсонщини у напрямку Миколаївщини.
Окупанти вдарили КАБами по АЗС на Харківщині
Російські війська атакували КАБами АЗС у Пісочинській громаді Харківського району, пошкодивши зокрема кілька автомобілів.
Внаслідок удару травмовано 5 людей, зокрема працівника поліції, усіх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.