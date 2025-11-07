"Кинджали" досягли Київщини: на область летіли щонайменше дві ракети

Пізно ввечері 7 листопада російська армія атакувала Україну й зокрема Київську область ракетами. Ворог застосував різне озброєння.

Кілька ракет типу "Кинджал" вдарили по столичному регіону. Про це пише 24 Канал з посиланням на моніторингові спільноти.

Що відомо про ракетну атаку на Київську область?

У п'ятницю, 7 листопада, близько 23:40 жителі чули гучні вибухи. Росіяни запустили різні ракети, а паралельно атакують дронами.

На Київську область летіла чимала кількість ракет. За кілька хвилин до вибухів через регіон рухався російський "Кинджал". Небезпека через затосування ракет була оголошена по всій території області.

Повітряні Сили попереджали, що "Кинджали" рухалися просто на столицю о 23:37. Однак, на щастя, до Києва ракета не долетіла. Вибухи пролунали в межах області.

Пізніше окупанти запустили на регіон ще й групу "Калібрів".

За попередніми даними, ворог застосував по Київській області дві аеробалістичних ракети Х-47 М2 "Кинджал".

Наразі місцева влада не коментує атаку. Зберігайте спокій та очікуйте офіційної інформації. Радимо пройти в безпечне місця у випадку повторної загрози.

Де ще атакували росіяни 7 листопада?