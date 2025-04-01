Задержанный пропагандист Молчанов был завербован ФСБ и внешней разведкой России. Он дискредитировал Украину в международной плоскости и пытался расшатывать ситуацию внутри европейских стран. Вместе с правоохранителями Польши Кирилла Молчанова удалось задержать. Чем известный "политический эксперт" – расскажет 24 Канал.

Смотрите также Нардеп-беглец Дмитрук выступил на российском мероприятии и жаловался о "геноциде Зеленского", – СМИ

Пропагандист, который выступал на каналах Медведчука и давал комментарии Соловьеву

После начала полномасштабной войны "политэксперт" каналов Виктора Медведчука Кирилл Молчанов сбежал в Россию. В стране-агрессоре он стал одним из ключевых идеологов медийных проектов, в частности "Другая Украина" и "Голос Европы".

В 2023 году Молчанов 35 раз появился в передачах Владимира Соловьева, где оправдывал российскую агрессию и распространял фейки о ситуации в Украине. Интересно, что во время выступлений у российских пропагандистов и блогеров Молчанова титровали как "директор Института изучения последствий войны в Украине".



Кирилл Молчанов – частый "гость" программ Соловьева / Скриншот

Находясь в Европе, пропагандист проводил пророссийские митинги и призывал не поддерживать Украину и готовить теракты в Украине. В своем Телеграме Кирилл Молчанов репостил чат-боты российских спецслужб, которые собирают разведданные об украинских защитниках.



Молчанов призвал "сдавать" места пребывания ВСУ / Скриншот

По этим фактам СБУ сообщила Кириллу Молчанову о подозрении в оправдании и отрицании вооруженной российской агрессии против Украины. Сейчас по этому делу продолжается расследование.

Политический комментатор Кирилл Молчанов был заместителем директора Украинского института анализа и менеджмента политики, который занимается пиаром государственных чиновников. Выступая на каналах Медведчука Молчанов критиковал оппонентов его партии, прозападные инициативы и Украинскую поместную церковь.

По информации проекта "Тексты", в сентябре 2018 года Молчанов пиарил Мураева, Рабиновича и Бессмертного. За несколько месяцев он продвигал мысли Сергея Таруты, заявляя, что его помощь необходима новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

Кирилл Молчанов считает, что украинцев разъединяют язык, история и религия. А Евросоюз, по его мнению, может частично лишить Украину суверенитета.

Сейчас Молчанов находится в одном из киевских СИЗО.