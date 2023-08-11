Отметим, что 28 июля Кирилла Тимошенко приглашали официально, но он в НАПК для вручения протокола не прибыл. И это при том, что пообещал, что сделает это.

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Что установила проверка

Экс-служащий не отреагировал и на материалы, которые НАПК направило ему для ознакомления, подписания, а также предоставления объяснений и замечаний относительно содержания протокола,

– говорят в НАПК.

Собственно, во время проверки установили, что чиновник в личных интересах использовал свои возможности. Он также нарушил определенные Законом ограничения, связанные с получением подарков лицом, "занимающим особо ответственное положение".

В интервью "Укринформу" глава НАПК Александр Новиков отметил, что Кирилл Тимошенко предоставил все документы, объясняющие, при каких обстоятельствах он пользовался имуществом. Речь идет о том, относительно которого был "возможен конфликт интересов".

Мы верифицировали эти данные, работа заняла некоторое время. В ходе проверки мы установили, например, что у нас отсутствуют основания для реагирования на факт использования им автомобиля Chevrolet Tahoe, о котором писали журналисты,

– отметил он.

Зато подтвердил, что по трем другим фактам проверка подтвердила причины для привлечения к административной ответственности.

Подаренные услуги на 167 тысяч гривен

Когда он занимал должность заместителя главы ОП, Кирилл Тимошенко подписал письмо в адрес ГНСУ. В нем просили предоставить разрешение выехать из Украины подчиненному якобы для служебной командировки. Но в НАПК установили, что настоящая цель – частный интерес. Речь идет об оформлении виз самому Тимошенко, а также его сыну.

Но это еще не всё. В течение 2022 года он трижды бесплатно жил в гостиничном комплексе Emili Resort. Кроме того, летом 2022 года он в личных целях бесплатно использовал легковушку Porsche Taycan.

Обратите внимание! В целом Тимошенко надарила услуг на сумму более 167 тысяч гривен.

Протокол, а также материалы дела НАПК направило в Печерский районный суд города Киев, чтобы их рассмотрели. Кирилла Тимошенко ожидает штраф, а также его могут внести в Реестр коррупционеров.