СБУ разоблачила преступную группу в Кировоградской области. Ее участники изготавливали нефтепродукты сомнительного качества и без соответствующих разрешительных документов.

Что известно о преступной группе

Нелегальный бизнес организовал житель Голованевского района вместе с двумя сообщниками. Ежемесячный доход "дельцов" составил более 1 миллиона гривен.

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Для изготовления фальсифицированного горючего в промышленных масштабах дельцы незаконно использовали мощности легального нефтеперерабатывающего завода. Затем неучтенный бензин и дизельное топливо они реализовывали через ряд подконтрольных предприятий,

– рассказали в Службе безопасности Украины.

Злоумышленники сбывали продукцию под видом растворителей и других производных нефтепродуктов, не требующих акцизного налогообложения.



СБУ разоблачила группу, которая подпольно изготавливала топливо

Во время обысков на территории подпольного производства правоохранители изъяли:

оборудование, которое использовали для нелегального производства топлива;

почти 100 тысяч литров сырой нефти;

120 тысяч литров дизельного топлива;

24,5 тысячи литров бензина.

Всего из незаконного оборота изъяли контрафактную продукцию на почти 5,7 миллиона гривен. Организатору и двум членам преступной группы уже объявили подозрения.