В Кировоградской области подпольно производили бензин и дизель на миллионы гривен
СБУ разоблачила преступную группу в Кировоградской области. Ее участники изготавливали нефтепродукты сомнительного качества и без соответствующих разрешительных документов.
Источник:СБУ
Что известно о преступной группе
Нелегальный бизнес организовал житель Голованевского района вместе с двумя сообщниками. Ежемесячный доход "дельцов" составил более 1 миллиона гривен.
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Для изготовления фальсифицированного горючего в промышленных масштабах дельцы незаконно использовали мощности легального нефтеперерабатывающего завода. Затем неучтенный бензин и дизельное топливо они реализовывали через ряд подконтрольных предприятий,
– рассказали в Службе безопасности Украины.
Злоумышленники сбывали продукцию под видом растворителей и других производных нефтепродуктов, не требующих акцизного налогообложения.
СБУ разоблачила группу, которая подпольно изготавливала топливо
Во время обысков на территории подпольного производства правоохранители изъяли:
- оборудование, которое использовали для нелегального производства топлива;
- почти 100 тысяч литров сырой нефти;
- 120 тысяч литров дизельного топлива;
- 24,5 тысячи литров бензина.
Всего из незаконного оборота изъяли контрафактную продукцию на почти 5,7 миллиона гривен. Организатору и двум членам преступной группы уже объявили подозрения.
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