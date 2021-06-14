В соцсетях 13 июня появилось видео в доказательство этого. В нем, в частности, можно увидеть последствия непогоды в селе Большие Трояны.
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Непогода в Кировоградской области: выпал крупный град
Град выпал в Голованевском районе Кировоградской области. Например, в селе Большие Трояны он образовал целые сугробы, покрыв землю толстым слоем, словно снег посреди лета. Видео в доказательство этого появилось в сети.
Большие Трояны. На обочине град. Это все град, кучи града, какая толщина... Я не знаю, сколько длилась эта непогода, но ущерба она наделала – просто капец. Ужас!
- так комментирует увиденное человек в видео.
Заметим, 11 июня в области уже выпадал град. Тогда местные жители также беспокоились по поводу того, не уничтожит ли непогода урожай.
Июньская непогода в Украине: что происходит
- 12 июня в Одессе шел дождь настолько сильно, что улицы стали похожими на реки с быстрым течением.
- 11 июня после сильного града дожди накрыли Днепр, город заметно подтопило.
- 10 июня из-за дождей затопило несколько улиц в Полтаве, пришлось спасать автомобили из воды.
- 9 июня сильные дожди и град атаковали Буковину, молния попала в детскую больницу.
- 8 июня сильный дождь падал в Мариуполе, за час он затопил улицы, подземный переход и соседние села.