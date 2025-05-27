Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Что известно о последствиях взрыва на химзаводе в Китае
По данным местных властей, по меньшей мере 5 человек погибли, еще 6 считаются пропавшими без вести в результате мощного взрыва на химическом заводе на востоке Китая 27 мая. Еще 19 человек получили легкие травмы.
Из-за взрыва в небо поднялся огромный столб серого и оранжевого дыма. Также были повреждены окна в соседних зданиях.
Инцидент произошел в цехе компании Shandong Youdao Chemical в городе Гаоми провинции Шаньдун за несколько минут до полудня по местному времени, сообщила государственная телекомпания CCTV. Причина взрыва не уточняется.
Местные пожарно-спасательные службы направили на место происшествия 55 единиц техники и 232 спасателя. Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая также направило рабочую группу и подкрепление спасателей на место взрыва.
Работница отеля, что расположен примерно в 3,5 километра от химзавода, сказала, что слышала взрыв около полудня.
Другая очевидица, которая была примерно в 6 километрах от места взрыва, рассказала, что услышала громкий звук, почувствовала тряску и "сильный порыв" ветра.
Известно, что компания Shandong Youdao Chemical была основана в августе 2019 года. Сам завод занимает более 46 гектаров земли в химическом парке Gaomi Renhe и насчитывает более 300 сотрудников.
Эта китайская компания разрабатывает, производит и продает пестициды, фармацевтические препараты и химические промежуточные продукты.