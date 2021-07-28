Суд города Гаобейдиан признал бизнесмена виновным в преступлениях, среди которых: сбор толпы для нападения на государственные органы, препятствование правительственной администрации и "провокация неприятностей". Последнее обвинение часто используют против диссидентов.

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Полиция задержала Сунь Дау вместе с 19 родственниками и деловыми партнерами еще в ноябре 2020 года. Это произошло после того, как его фирма вступила в земельный спор с государственным конкурентом.

После задержания государство завладело его активами и уволило всех 9 тысяч работников его компании. Кроме того, миллиардер критиковал сельскохозяйственную политику Китая и требовал свободы для фермеров для защиты экономических интересов.

Скандал вокруг африканской чумы

Однако известным Сунь Дау стал в 2019 году после обнародования видео с погибшими на ферме свиньями, которые умерли от африканской чумы. Бизнесмен утверждал, что масштабы вспышки соответствующей болезни пытались скрыть.

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Тогда он опубликовал фото тысяч погибших свиней в сети, из-за чего заставил власть быстро реагировать. Посадить бизнесмена пытались уже в 2003 году, обвинив в незаконном сборе денег, однако впоследствии соответствующий приговор отменили.