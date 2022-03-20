Об этом заявил глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов в эфире 24 канала.

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По его словам, на фоне войны в Украине китайские компании будут искать себе выгоду. Если они смогут что-то незаметно продавать, то будут делать это.

Юридически Китай будет держать нейтралитет, а фактически китайские компании будут думать, можно ли что-нибудь поставить, можно ли попасть под риск того, что их выведут на чистую воду,

– рассказал Милованов.

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