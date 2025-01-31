Китай хочет получить для себя максимальную выгоду от России. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что при этом Си Цзиньпин жмет руку Путину и ему улыбается.

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Отвернется ли Си от Путина

Теперь Китай отказывается покупать российское зерно, что может стать серьезной проблемой для российского экспорта. Уменьшение закупки зерна – это диверсификация рисков. То же самое можно сказать о газе. Китай мог бы покупать его значительно больше, но не хочет этого. Наоборот заключает соглашения с другими странами, строит газопроводы.

Как только кто-то начинает покупать газ в тех объемах, которыми можно шантажировать, например, перед отопительным сезоном – Путин без колебаний это сделает. В России существовала целая информационная кампания о том, как Европа якобы замерзнет без их газа.

Путину не дали инструмента шантажа. Китай возьмет газ там, где ему нужно в меньших количествах и не будет ни от кого критически зависеть. Это правильные решения. Если с Путиным говорить на его языке, то он начинает идти на уступки. Поэтому Си Цзиньпин может написать учебник о том, как "вытирать ноги" о Путина,

– сказал политтехнолог.

Заметим, после того, как Россия потеряла западные рынки, она оказалась в полной зависимости от Китая. Если и Пекин откажется покупать российскую нефть – это может обернуться катастрофой для Путина. Ведь треть бюджета страны-агрессора зависит от экспорта сырья.