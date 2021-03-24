Таможенные органы Китая временно прекратили принимать импортные декларации от 3 российских предприятий. Их не пускают из-за коронавируса, обнаруженного на упаковке продуктов водного промысла.

Коронавирус нашли на упаковке нескольких партий замороженных кеты и минтая из России.

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Китай приостановил прием товаров из России

Таможенные органы по всей стране приостанавливают на 1 неделю прием импортных таможенных деклараций от 3 российских производителей продуктов водного промысла,

– говорится в сообщении.

В частности, запрет касается фирм

"Камчатморепродукт";

ООО ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат";

ОАО "Южморрыбфлот".

Обратите внимание! В сентябре 2020 года частицы коронавируса в Китае обнаружили на упаковке замороженного кальмара, импортированного из России.

Что известно о причинах других отказов

Китай вводит ограничения на прием грузов не только на продовольствие Так, в марте российская железная дорога минимум 2 раза ограничивала нагрузки лесных грузов, угля и удобрений в Китай через пограничный переход Забайкальск – Маньчжурия.

Причина – отказ в приеме поездов со стороны Китая. Ограничения связаны с высокими нормами санитарной обработки.