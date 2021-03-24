Китай временно не будет принимать товары из России, так как на упаковке обнаружили коронавирус
Таможенные органы Китая временно прекратили принимать импортные декларации от 3 российских предприятий. Их не пускают из-за коронавируса, обнаруженного на упаковке продуктов водного промысла.
Источник:Главное таможенное управление Китая
Коронавирус нашли на упаковке нескольких партий замороженных кеты и минтая из России.
Ранее В Китае обнаружили COVID-19 в мороженом: ингредиент был из Украины
Китай приостановил прием товаров из России
Таможенные органы по всей стране приостанавливают на 1 неделю прием импортных таможенных деклараций от 3 российских производителей продуктов водного промысла,
– говорится в сообщении.
В частности, запрет касается фирм
- "Камчатморепродукт";
- ООО ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат";
- ОАО "Южморрыбфлот".
Что известно о причинах других отказов
Китай вводит ограничения на прием грузов не только на продовольствие Так, в марте российская железная дорога минимум 2 раза ограничивала нагрузки лесных грузов, угля и удобрений в Китай через пограничный переход Забайкальск – Маньчжурия.
Причина – отказ в приеме поездов со стороны Китая. Ограничения связаны с высокими нормами санитарной обработки.
Поделиться новостью