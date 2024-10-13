Важность поддержки от Германии

Накануне встречи с Шольцом Зеленский успел поговорить с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и итальянским премьером Джорджией Мелони.

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Стоит напомнить, что Стармер, Шольц и Макрон должны были быть участниками важного саммита с американским лидером Джо Байденом. Во время него президент США планировал обсудить с европейскими коллегами то, как они будут действовать во время каденции его преемника.

Ведь именно на период 2025 – 2029 годов может прийтись самый тяжелый период в противостоянии России и Украины, и еще и тяжелый период войны на Ближнем Востоке. Байдену было важно понять, как европейские лидеры будут действовать в ситуации, если на выборах победит Дональд Трамп, который заинтересован в серьезном пересмотре американской внешней политики.

Представители Республиканской партии, в частности спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, не скрывают своего желания прекратить финансирование Украины, чтобы создать дополнительные возможности не только для Трампа, но и Владимира Путина, заинтересованного в увеличении своего влияния на Европу.

В этой ситуации победа Украины на войне – является не только украинской задачей ближайших лет, но и важной задачей Европы. Именно об этом Зеленский должен был говорить с Шольцом. Ведь Германия является едва ли не самым важным спонсором украинской борьбы за независимость. Зеленский не зря говорит, что Германия больше всего помогла Украине с системами ПВО, сейчас это становится еще более актуальным.

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Мы понимаем, что приближаются зимние месяцы и Россия будет делать все возможное и невозможное, чтобы уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру и превратить жизнь украинцев в ад. Новые системы ПВО должны помочь Украине сохранить свою инфраструктуру.

Шольц сообщил о новом пакете немецкой помощи для Украины. Говорится о 1,4 миллиарда евро. Однако пока неизвестно на сколько изменился взгляд Шольца на разрешение Украине бить западным дальнобойным оружием по России, ведь он является оппонентом этого разрешения.

Также непонятно, насколько готов Байден, от которого и зависит окончательное решение, соглашаться с этой позицией. Возможно, это решение будет принимать уже следующий президент США. Для того чтобы оно было положительным и изменило ход войны по крайней мере в 2025 году, нужна общая позиция европейских лидеров. С этой точки зрения также важна позиция Шольца.

Китай пытается переиграть Украину и Запад

Зеленский также говорил с Шольцом о своем плане победы, однако теперь он его называет "мостиком для второго саммита мира", на котором должны быть усилены украинские позиции. Мы прекрасно понимаем, что такие формы не имеют никакого реального отношения к окончанию войны. Для того чтобы война завершилась, нужна реальная политическая воля не только со стороны Украины и западных союзников, но и от России, глава которой рассчитывает на многолетнее противостояние с Украиной и западным миром.

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Только истощение российского экономического и военного потенциала может создать определенные условия для прекращения войны в 20-х годах нашего века.

Очень важным является тот факт, что борьба сейчас происходит не только на поле боя, где россияне продолжают продвигаться, но и на дипломатическом поле. На нем Украину пытается обыграть Китай, который заинтересован в успехе своего стратегического союзника – России.

Создание платформы "Друзей мира", на первой встрече которой были представители Венгрии и Турции, говорит о том, что Китай собирается нанести Зеленскому поражение именно на дипломатическом фронте. Он хотел бы продемонстрировать лидерам стран Глобального Юга, что именно они являются миролюбивыми странами, которые пытаются найти шаги к миру в то время, как Украина и Запад только затягивают войну и не находят реальных возможностей для ее окончания.

Конечно, позиция стран Глобального Юга не имеет никакого реального влияния на то, как будет продолжаться российско-украинская война. Однако Украина заинтересована в своей международной поддержке для того, чтобы ослаблять Россию. Очень важно создание возможности давления на Китай, без поддержки которого Россия и Иран не могли бы лелеять новых агрессивных замыслов.

Не знаю, будет ли план победы Зеленского, каким-то мостиком к очередному дипломатическому форуму, однако политическая борьба в годы войны также важна с точки зрения роли, которую Украина будет играть в мире уже после того, как война прекратится путем отказа России от своих агрессивных амбиций.