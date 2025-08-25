Китаю нужен Донбасс: американский разведчик назвал главный интерес Пекина в войне в Украине
- Китай имеет интересы в Украине и хочет наладить отношения с Европой, поэтому стремится стать одним из гарантов безопасности после заключения мирного соглашения.
- США и другие страны обсуждают возможность предоставления гарантий защиты нашему государству, но не все готовы вводить свои войска на его территорию.
Украина в случае подписания мирного соглашения должна получить гарантии своей безопасности в будущем. Среди таковых обсуждается присутствие на ее территории иностранных войск. Однако вряд ли воплотить такую идею удастся.
Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал полковник армии США в отставке, американский разведчик Джонатан Свит, напомнив, что недавно Россия озвучила возможность привлечь войска Китая, как нейтральной стороны. Он подчеркнул, что эта страна таковой не является, как и КНДР, Иран.
Почему Китай, как гарант защиты, опасен?
Если будут внедрены гарантии безопасности, то, как объяснил Свит, стоит согласовывать линию разграничения, которая станет границей. Американский разведчик считает, что силы НАТО, да и не только они, могли бы обеспечить сдерживание новой вооруженной агрессии.
Россия не хочет сдерживания. Сегодня она создает условия для дальнейших операций. Мы видели это в Чечне. Это пауза, пока россияне не смогут перевооружиться и сделать это снова,
– уверен Свит.
Полковник армии США в отставке подчеркнул, что если на территории Украины будут иностранные войска в качестве сил сдерживания, то Кремль понимает, что в будущем российской армии в случае нового нападения придется пробиваться через них. Россияне, со слов Свита, осознают, что не смогут этого сделать.
"Даже ПВО, воздушное патрулирование. В конце концов это будет просто демонстрация, поскольку США и НАТО вряд ли дадут пилотам разрешение на прямое столкновение с Россией, если только это не будет обязательным соглашением о безопасности, при котором эти страны поставят свои силы под угрозу. Иначе слова и договоренности останутся пустыми", – озвучил Свит.
Кремль заявляет, что к гарантиям безопасности должны быть привлечены Китай и сама Россия. Американский разведчик, комментируя такое заявление, напомнил, что с 2014 года Москва нарушила 24 соглашения о прекращении огня, поэтому доверять ей не следует. А Пекину не стоит доверять из-за его помощи, которую он предоставляет России, чтобы та в дальнейшем могла воевать.
Китай имеет отношения с Северной Кореей. Она не вмешивается, если на это не дает разрешение Пекин. Поэтому китайская сторона была соучастником всего этого. Кстати, мы видели китайские войска на земле, их потери на фронте, это означает, что Китай не является нейтральной стороной,
– отметил Свит.
Американский разведчик объяснил, что сейчас Китай хочет вмешаться в переговорный процесс и предоставление гарантий безопасности, потому что стремится наладить отношения с Европой. Он также рассказал, что Китай контролирует редкоземельные металлы по всей Африке и хотел бы иметь доступ и к тем, которые есть в Донецкой области.
Поэтому, как подытожил Свит, участие Китая в миротворческой миссии подходит только российской стороне. Если США действительно верят в то, что смогут образовать барьер между этими странами, то, с его слов, стоит понять, что это невозможно.
Гарантии безопасности для Украины: кто и что предлагает?
Премьер-министр Канады Карни озвучил, что не исключает возможности участия войск его страны в предоставлении гарантий безопасности для нашего государства. Соответствующее заявление сделала и Эстония. Идею введения европейского военного контингента на территорию Украины продвигает президент Франции Макрон. В Италии на это отреагировали критикой.
Великобритания вроде бы не против введения своих сил, но при условии, что они не будут базироваться на линии боестолкновения, а будут выполнять функцию защиты воздушного пространства Украины и на море. Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне сообщил, что тему присутствия иностранных военных в Украине в Альянсе не поднимали. Он разговоры об этом считает преждевременными.
МИД России в лице его главы Лаврова заявило, что обсуждение гарантий дальнейшей защиты Украины должно происходить с участием российской стороны, а сами гарантии предоставляться равноценно. Кремль на роль гарантов безопасности рассматривает Китай, США, Великобританию и Францию. Президент Украины Зеленский заявил, что не понимает, какие гарантии безопасности хочет для себя Россия, ведь она является нападающей и угроза исходит от нее.
Американская сторона не рассматривает возможность ввода войск США на территорию Украины. Сначала об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, а на днях это озвучил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Турция заявила о готовности присоединиться к предоставлению гарантий безопасности нашему государству в случае заключения мирного соглашения. Посол Украины в Турции Нариман Джелял также сообщил, что Анкара намерена сыграть свою роль в проведении разминирования акватории Черного моря.