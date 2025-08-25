Китаю потрібен Донбас: американський розвідник назвав головний інтерес Пекіна у війні в Україні
- Китай має інтереси в Україні та хоче налагодити відносини з Європою, тож прагне стати одним з гарантів безпеки після укладанням мирної угоди.
- США та інші країни обговорюють можливість надання гарантій захисту нашій державі, але не всі готові вводити свої війська на її територію.
Україна в разі підписання мирної угоди має отримати гарантії своєї безпеки у майбутньому. Серед таких обговорюється присутність на її території іноземних військ. Однак навряд чи втілити таку ідею вдасться.
Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив полковник армії США у відставці, американський розвідник Джонатан Світ, нагадавши, що нещодавно Росія озвучила можливість залучити війська Китаю, як нейтральної сторони. Він наголосив, що ця країна такою не є, як і КНДР, Іран.
Дивіться також Китай навряд чи стане гарантом безпеки для України: журналісти назвали причину
Чому Китай, як гарант захисту, небезпечний?
Якщо будуть впроваджені гарантії безпеки, то, як пояснив Світ, варто узгоджувати лінію розмежування, яка стане кордоном. Американський розвідник вважає, що сили НАТО, та й не лише вони, могли б забезпечити стримування нової збройної агресії.
Росія не хоче стримування. Сьогодні вона створює умови для подальших операцій. Ми бачили це в Чечні. Це пауза, поки росіяни не зможуть переозброїтися і зробити це знову,
– впевнений Світ.
Полковник армії США у відставці підкреслив, що якщо на території України будуть іноземні війська в якості сил стримування, то Кремль розуміє, що в майбутньому російській армії в разі нового нападу доведеться пробиватися через них. Росіяни, зі слів Світа, усвідомлюють, що не зможуть цього зробити.
"Навіть ППО, повітряне патрулювання. Зрештою це буде просто демонстрація, оскільки США та НАТО навряд чи дадуть пілотам дозвіл на пряме зіткнення з Росією, якщо тільки це не буде обов'язковою угодою про безпеку, за якої ці країни поставлять свої сили під загрозу. Інакше слова і домовленості залишаться порожніми", – озвучив Світ.
Кремль заявляє, що до гарантій безпеки повинні бути залучені Китай і сама Росія. Американський розвідник, коментуючи таку заяву, нагадав, що з 2014 року Москва порушила 24 угоди про припинення вогню, тож довіряти їй не слід. А Пекіну не варто довіряти через його допомогу, яку він надає Росії, аби та надалі могла воювати.
Китай має відносини з Північною Кореєю. Вона не втручається, якщо на це не дає дозвіл Пекін. Тож китайська сторона була співучасником всього цього. До речі, ми бачили китайські війська на землі, їх втрати на фронті, це означає, що Китай не є нейтральною стороною,
– зазначив Світ.
Американський розвідник пояснив, що нині Китай хоче втрутитися в переговорний процес і надання гарантій безпеки, бо прагне налагодити відносини з Європою. Він також розповів, що Китай контролює рідкісноземельні метали по всій Африці та хотів би мати доступ і до тих, які є в Донецькій області.
Тож, як підсумував Світ, участь Китаю у миротворчій місії підходить тільки російській стороні. Якщо США дійсно вірять в те, що зможуть утворити бар'єр між цими країнами, то, з його слів, варто зрозуміти, що це неможливо.
Гарантії безпеки для України: хто і що пропонує?
Прем'єр-міністр Канади Карні озвучив, що не виключає можливості участі військ його країни в наданні гарантій безпеки для нашої держави. Відповідну заяву зробила й Естонія. Ідею введення європейського військового контингенту на територію України просуває президент Франції Макрон. В Італії на це відреагували критикою.
Велика Британія начебто не проти введення своїх сил, але за умови, що вони не будуть базуватися на лінії боєзіткнення, а виконуватимуть функцію захисту повітряного простору України та на морі. Очільник Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне повідомив, що тему присутності іноземних військових в Україні в Альянсі не порушували. Він розмови про це вважає передчасними.
МЗС Росії в особі його очільника Лаврова заявило, що обговорення гарантій подальшого захисту України повинно відбуватися за участю російської сторони, а самі гарантії надаватися рівноцінно. Кремль на роль гарантів безпеки розглядає Китай, США, Велику Британію та Францію. Президент України Зеленський заявив, що не розуміє, які гарантії безпеки хоче для себе Росія, адже вона є нападником і загроза надходить від неї.
Американська сторона не розглядає можливість введення військ США на територію України. Спочатку про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, а днями це озвучив віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Туреччина заявила про готовність долучитися до надання гарантій безпеки нашій державі в разі укладання мирної угоди. Посол України в Туреччині Наріман Джелял також повідомив, що Анкара має намір відіграти свою роль у проведенні розмінування акваторії Чорного моря.