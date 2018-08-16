Китайцы планируют создать самый мощный суперкомпьютер в мире

Китайский застройщик объектов недвижимости China Evergrande Group объявил о своих планах инвестировать около 1,65 миллиарда юаней (239,53 миллиона долларов) в шесть технологических проектов Китайской академии наук. Стоит отметить, что один из проектов ученых нацелен на создание самого быстрого суперкомпьютера в мире.

Об этом сообщает Evergrande.

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Кроме того, Китайская академия наук имеет проекты, направленные на разработку технологий искусственного интеллекта, использование робототехники в хирургии, создание беспилотных самолетов, разработку новых технологий в здравоохранении и графена. Общая стоимость этих шести проектов на текущий момент составляет около 4,6 миллионов юаней.

Данные инвестиции являются первым траншем из суммы в размере 100 миллиардов юаней, которую Evergrande в рамках договора с Китайской академией наук, заключенного в начале этого года, намерена выделить на развитие высокотехнологичных секторов индустрии страны.

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