Китайская нация быстро стареет: неутешительный прогноз для страны
Обнародованные данные новой переписи населения Китая свидетельствуют, что темпы роста населения снизились. Кроме того, нация быстро стареет.
Источник:AP
Перепись проводит Национальное статистическое бюро каждые десять лет. За последнее десятилетие население Китая выросло на 72 миллиона. В 2020 году общий показатель составлял 1,411 миллиарда.
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Однако средний годовой рост населения составил лишь 0,53%. Это на 0,04% ниже, чем в прошлом десятилетии.
Кроме того, результаты переписи показали, что нация быстро стареет. Если в 2010 году люди в возрасте от 65 лет составляли лишь 8,9% населения, то сейчас этот показатель составляет 13,5%.
Демографический пик в стране зафиксировали в 2011 году. С тех пор население в возрасте от 15 до 59 лет быстро сокращается.
В течение прошлого года в Китае родились только 12 миллионов детей.
Профессор демографических исследований Пекинского университета Лу Цзехуа рассказал, что еще в 2011 году ситуация в стране была намного лучше. Тогда население трудоспособного возраста составляло ¾ от общего количества людей.
Прогнозы – неутешительные. Ожидается, что к 2050 году люди трудоспособного возраста составят лишь более 50% населения Китая.
Что привело к таким результатам
- Все меньше супружеских пар рожают детей.
- Людей пугают высокие расходы и дискриминация, от которой страдают на работе матери.
- Чтобы ухаживать за ребенком, нужны немалые деньги.
- Декретный отпуск – очень короткий.
- Большинство одиноких матерей не получают выплат.
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