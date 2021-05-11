Обнародованные данные новой переписи населения Китая свидетельствуют, что темпы роста населения снизились. Кроме того, нация быстро стареет.

Перепись проводит Национальное статистическое бюро каждые десять лет. За последнее десятилетие население Китая выросло на 72 миллиона. В 2020 году общий показатель составлял 1,411 миллиарда.

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Однако средний годовой рост населения составил лишь 0,53%. Это на 0,04% ниже, чем в прошлом десятилетии.

Кроме того, результаты переписи показали, что нация быстро стареет. Если в 2010 году люди в возрасте от 65 лет составляли лишь 8,9% населения, то сейчас этот показатель составляет 13,5%.

Демографический пик в стране зафиксировали в 2011 году. С тех пор население в возрасте от 15 до 59 лет быстро сокращается.

В течение прошлого года в Китае родились только 12 миллионов детей.

Профессор демографических исследований Пекинского университета Лу Цзехуа рассказал, что еще в 2011 году ситуация в стране была намного лучше. Тогда население трудоспособного возраста составляло ¾ от общего количества людей.

Прогнозы – неутешительные. Ожидается, что к 2050 году люди трудоспособного возраста составят лишь более 50% населения Китая.

Что привело к таким результатам