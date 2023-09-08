Мариуполь также посетили и другие пророссийские журналисты и блоггеры из Китая. Депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин поделился своим видением с 24 Каналом по этой ситуации.
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Зачем в Мариуполь приехали китайские "гастролеры"
Российские захватчики пытаются показать, что на преступно захваченные ими территории приезжают известные люди из мировых держав. Опять же картинка сосредоточена на внутреннем российском потребителе. Для россиян – это пиар.
Для украинцев – это очередной факт цинизма. Ведь 16 марта 2022 российский самолет сбросил две неуправляемые бомбы ФАБ-500 на драматический театр в центре Мариуполя. Здание было убежищем для более тысячи человек, тогда как для 600 мариупольцев стало последним местом, которое они посетили перед смертью.
Как горсовет Мариуполя отреагировал на приезд "китайских" гастролеров: смотрите видео
Сейчас проводить там какие-то пения – это танцы на костях людей. Русские и человечность – противоположные понятия и понимания,
– сказал Дмитрий Забавин.
Выступление Ван-Фан в драмтеатре Мариуполя: что известно
- На днях в мариупольском драмтеатре выступила китайская оперная певица Ван-Фан. На визит "китайских гастролеров" решительно отреагировали в МИД Украины. Приезд оказался незаконным, поскольку грубо нарушает законодательство Украины, регулирующее пересечение государственной границы иностранцами.
- Спикер МИД Олег Николенко назвал исполнение "примером полной моральной деградации". Украина ожидает от китайской стороны пояснений относительно цели пребывания китайских граждан в Мариуполе.
- К тому же известно, что МИД Украины инициировал запрет на въезд в Украину для всех этих китайских "гастролеров", а также ждут ответа от Китая, каким путем они попали во временно оккупированный украинский город.