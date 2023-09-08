Мариуполь также посетили и другие пророссийские журналисты и блоггеры из Китая. Депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин поделился своим видением с 24 Каналом по этой ситуации.

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Зачем в Мариуполь приехали китайские "гастролеры"

Российские захватчики пытаются показать, что на преступно захваченные ими территории приезжают известные люди из мировых держав. Опять же картинка сосредоточена на внутреннем российском потребителе. Для россиян – это пиар.

Для украинцев – это очередной факт цинизма. Ведь 16 марта 2022 российский самолет сбросил две неуправляемые бомбы ФАБ-500 на драматический театр в центре Мариуполя. Здание было убежищем для более тысячи человек, тогда как для 600 мариупольцев стало последним местом, которое они посетили перед смертью.

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Сейчас проводить там какие-то пения – это танцы на костях людей. Русские и человечность – противоположные понятия и понимания,

– сказал Дмитрий Забавин.

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