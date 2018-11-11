Китайский сайт Alibaba побил прошлогодний рекорд в День холостяков

11 ноября в честь Дня холостяков китайские магазины и сайты предлагают огромные скидки. Это стало аналогом "Черной пятницы".

Китайский сайт Alibaba за первые 85 секунд с начала действия акции продал товаров на 1 миллиард долларов, об этом сообщил CNBC.

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Сайт Alibaba решил воспользоваться случаем и в День холостяков сделать огромные скидки. В 2017 году 11 ноября приложение AliPay обрабатывал более 256 тысяч транзакций в секунду.

Успех Дня холостяков связан не только с рекламной активностью Alibaba, но и с тем, что в Китае много одиноких мужчин. По прогнозам, в 2020 году количество мужчин в стране будет превышать количество женщин на 30 миллионов. Это связано с государственной "политикой одного ребенка", отмененной в 2015 году,

– отметил американский деловой журнал BusinessWeek.

Что такое День холостяков

Это современный китайский праздник, который начали отмечать в 1993 году студенты университета в городе Нанкин. Они решили, что четыре единицы в календаре подряд (11 число 11 месяца) ассоциируются с одиночеством. Постепенно традиция стала распространяться и в других университетах Китая. В этот день многие китайские магазины и сайты устраивают скидки и распродажи.