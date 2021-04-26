Нардеп Илья Кива защитил диссертацию и пополнил ряды ученых. Такая "новость дня" потрясла сеть, которая целый день производит возмутительные и саркастические реакции на это.

Возмущение, насмешки и мемы о кандидатской Кивы волной поднялись еще в марте. Тогда появилась лишь предварительная информация, что он будет получать научную степень. Теперь же, постфактум защиты, волна превратилась в цунами. Мы собрали некоторые реакции и мемы в соцсетях по этому поводу.

К слову Научную степень Кивы еще должна утвердить Аттестационная коллегия МОН, – Новосад

Кива – кандидат наук

Название работы Кивы – "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". Решение присвоить Киве научную степень поддержали все 13 членов Научного совета.

По этому поводу Кива написал, что пополнил ряды честных ученых.

Сегодня научное сообщество стало сильнее, потому что к ним присоединился честный, принципиальный и сильный гражданин,

– заявил Кива.

Впрочем некоторые из образовательного сообщества в этом сомневаются. Например, секретарша Комитета по вопросам образования, науки и инноваций в Верховной Раде Наталья Пипа написала о "прогнившей" системе присуждения ученых степеней.

Экс-руководительница Министерства образования и науки Анна Новосад, написала, что диссертацию еще должна утвердить (или нет) Аттестационная коллегия.

Преподаватель с УКУ Александр Ябчанка сжег свой диплом кандидата медицинских наук. Он отметил, что ему стыдно называться этой ученой степенью.

Экс-советник министра молодежи и спорта Павел Булгак назвал это "досадным самоубийством науки".

В фейсбуке запустили тематические посты, которые начинаются со слов "Вы так возмущаетесь / удивляетесь..."

Что касается фотожаб, то их на тему Кивы уже сделали с несколько десятков.



В ход пошли контаминации / Фотографии со Второй частной мемарни

"Отвечу в следующей работе"

Некоторые особенно эпические моменты защиты Кивы попали в сеть. В частности, то, как Кива ушел от ответа на простой вопрос одного из членов комиссии. "Какой смысл вы вкладываете в понятие "демократический евроинтегрований государственный управленческий аппарат", – спросили его. На то нардеп отметил: "ответ мы предоставим в следующей нашей научной работе".

И напоследок смешное видео о том, как проходила защита и кем в конце концов стал Кива.

Кива стал кандидатом наук: смотрите видео 24 канала