Кива умалчивает факт того, что проблемы с водоснабжением возникли именно из-за действий оккупантов, находясь в России. Об этом сообщил Сергей Лещенко во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Кива призывает использовать ядерное оружие

Сергей Лещенко рассказал, что был в Николаеве и своими глазами видел, как местные власти обеспечивают население питьевой водой. В то же время Кива говорит, что власть ничего не делает и население недовольно.

Кроме того, Кива призывает атаковать Украину ядерным оружием. Он полностью оправдывает такую ​​возможность ядерного удара по стране, где делал себе политическую карьеру

Брифинг Сергея Лещенко: смотрите видео