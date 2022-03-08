Журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко развеивает кремлевские фейки, чтобы украинцы не велись на ложь. По его словам, Кива бежал в государство-агрессор, передает 24 канал.

Традиционным источником распространения фейков об Украине для российской пропаганды стал действующий депутат парламента Илья Кива. Он бежал в государство-агрессор. На эфирах в российских медиа рассказывает, что все назначения в Украине, начиная с 2014 года, соглашаются с посольством Америки,

– сказал Лещенко.

Он также не преминул потроллить одиозного Киву.

"Здесь можно поздравить самого Киву с таким саморазоблачением. В 2015 году он возглавил департамент МВД по борьбе с оборотом наркотиков. Похоже, что он не настолько боролся с теми наркотиками, как занимался их потреблением", – сказал Лещенко.

Он в очередной раз подчеркнул, что украинцам надо сохранять спокойствие и критическое мышление и доверять официальным источникам власти в Украине.

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