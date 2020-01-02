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      Кладбища елок: города Украины завалены непроданными деревьями - фото

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      Украинские города превратились в кладбища елок после Нового года / odesa.depo.ua

      Одесса, Харьков, Полтава и другие города Украины превратились в кладбища елок и сосен. Горе-продавцы не успели продать новогодние деревья до конца 2019 года и просто оставили их на улицах.

      Такое явление коммунальщики наблюдают каждый год. Теперь елки и сосны любой может забрать бесплатно.

      Читайте также: В Киеве заработали пункты приема новогодних елок: почему это важно

      Жители Одессы жалуются, что деревья валяются на дороге, тротуарах, лестницах, остановках и возле мусорных контейнеров.


      Кладбище елок в Одессе / фото "Depo.Одесса"

      Продавцов, которые повыкидывали елки, планируют наказать. Директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Жеман уточнил, что горе-бизнесменов внесут в черный список.

      Теперь брошенные "новогодние красавицы" направят в теплицы "Горзелентрест" и переделают на опилки.


      Коммунальщики убирают брошенные на улицах Одессы елки / фото "Depo.Одесса"

       

      Сложная ситуация и в Полтаве. Там также посреди улиц оставили десятки нераспроданных елок.


      Кладбище елок в Полтаве / фото "Полтава"

       

      Кладбища елок и сосен можно увидеть еще во многих городах Украины – Харькове, Днепре, Львове, Киеве и других.


      Свалка сосен в Днепре / фото из соцсетей

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новогодние праздники Экология Новости Полтавы Новости Одессы
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