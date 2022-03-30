Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает сайт КМДА. Льготы касаются, в частности, передвижной торговли и ресторанных площадок, предпринимателей, работающих на коммунальных площадях, рекламных компаний и парковок.

"В Киеве постепенно возобновляет работу частный бизнес. В частности, открываются снова продуктовые магазины, кафе, парикмахерские, СТО. И сегодня на заседании мы приняли решение, что дадим стимул для работы столичного бизнеса. Потому что в условиях военного положения, когда столь сложная ситуация, экономика должна работать. Поэтому для передвижной торговли и ресторанных площадок плата по договорам будет уменьшена до 1 гривны символической. Уплата долевого участия для них составит 50% от существующего. Бизнес, работающий на коммунальных площадях, освобождается от оплаты аренды. Льготы получат и парковочные площадки. Мы благодарны также рекламным компаниям, размещающим на рекламных плоскостях в городе социальную и патриотическую рекламу. Поэтому льготы город предусмотрел и для них", – сказал мэр Киева.

Также депутаты приняли предоставление финансовой поддержки транспортным предприятиям города. В частности, на выплату зарплат их работникам.

"Очень важна поддержка общественного транспорта столицы – наземного и метрополитена. Потому что транспорт сегодня выполняет и свои прямые функции по перевозке пассажиров – делает это бесплатно. И многие другие функции в помощь обороне столицы", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что введение льгот – это уменьшение поступлений в городской бюджет. Но главная задача – чтобы бизнес выжил и работал, чтобы работала экономика столицы и государства.

"Мы рассчитываем, что объем льгот, предоставляемых городом, компенсируется поступлениями от НДФЛ и бизнеса, который будет работать. Коллеги! Держимся! Держим Киев! Делаем все для защиты города и поддержки его жителей! Итого выстоим и победим! Слава Украине!" – подчеркнул Виталий Кличко.