Также известно, что председатель Ассоциации городов Украины выступит спикером на панели, организованной Институтом Маккейна и посвященной Украине.

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Виталий Кличко на Мюнхенской конференции по безопасности

"Ключевое: новая архитектура европейской безопасности невозможна сегодня без Украины. И наши партнеры это понимают. Но убежден, действовать в этой ситуации они должны решительно и активно. И буду подчеркивать на всех встречах в Мюнхене, что критически важно начать процесс вступления Украины в НАТО. Поставить его на стабильные "рельсы". Это будет мощным сигналом для украинского общества и предостережением для Путина", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности / Фото пресс-службы Виталия Кличко

Он также отметил, что на Трансатлантическом форуме CSU, который происходит в первый день работы конференции, обсуждается дальнейшая помощь Украине.

Участвую в Трансатлантическом форуме CSU, что происходит сейчас. Дальнейшую помощь Украине и необходимые усилия стран ЕС и США обсуждаем с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьером Баварии Маркусом Зёдером, президентом Международного республиканского института (IRI) Дэном Салливаном,

– подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко примет участие в юбилейной, 60-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 16 по 18 февраля. В частности Кличко должен встретиться с делегацией сенаторов США, Председателем ХДС в Бундестаге Александром Добриндтом, Европейским комиссаром по вопросам бюджета Йоханнесом Ханом и другими политиками, которые поддерживают Украину и имеют влияние на расширение военной и экономической помощи.