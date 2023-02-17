Об этом Виталий Кличко сообщил в своем телеграмм-канале.

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"Начал первый день на Мюнхенской конференции по безопасности участием в дискуссии Города как защитники демократии. Вызовы и возможности". О демократии общин, о помощи Украине и украинцам за границей говорили вместе с Дитером Райтером – мэром Мюнхена, города-побратима Киева", – сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что Мюнхен с начала широкомасштабного вторжения принял 60 тысяч спасавшихся от войны украинцев.



Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в дискуссии о демократии общин / Фото телеграм Виталия Кличко

Также Кличко отметил важность сотрудничества городов, которые присоединились к Пакту свободных городов.

Сотрудничество городов во время широкомасштабной агрессии России против Украины доказало свою эффективность. Киев продолжает получать помощь от партнеров, поддержку политической, экономической и гуманитарной. В частности, и благодаря этому мы выстояли – с первых месяцев широкомасштабной войны, и этой зимой,

– отметил Кличко.

Он сообщил, что сегодня к Пакту свободных городов присоединился Мюнхен. Киев присоединился к Пакту в сентябре прошлого года.



Кличко обсудил с мэром Мюнхена помощь Украине / Фото телеграм Виталия Кличко

Мюнхенская конференция по безопасности – главный западный форум по безопасности. Проводится ежегодно с 1962 года. Одной из главных тем в этом году стала тема угроз мировой безопасности в свете агрессии России против Украины. Конференция продлится с 17 по 19 февраля.