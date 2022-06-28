"Находимся с братом на открытии исторического саммита НАТО в Мадриде. Начался он с выступления генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. По словам господина Столтенберга, НАТО согласует широкий пакет поддержки для Украины. Главное, что Альянс готов и будет поддерживать украинцев в борьбе за независимость и свободу". Поэтому, подчеркнул генсек НАТО, нельзя прекращать поддержку Украины. А Россия должна платить очень высокую цену за ту жестокость, которую она совершает, пытаясь уничтожить украинское государство и его граждан", - подчеркнул Виталий Кличко.



Братья Кличко на саммите НАТО в Мадриде / Фото с фейсбук-страницы Виталия Кличко

Он отметил, что на саммите примут новую стратегическую концепцию из-за действий России. "Война, с которой Россия вторглась в Украину, угрожает мировой безопасности и миру, повлекла за собой продовольственный и энергетический кризис. И вынуждает государства Альянса воплотить трансформацию коллективной обороны. Поэтому в Мадриде НАТО примет новую стратегическую концепцию", - добавил Кличко. Ранее политик сообщил, что примет участие в саммите вместе с братом Владимиром.