Также на форуме Киев и Брюссель подпишут соглашение о побратимстве городов. Об этом сообщил Виталий Кличко.
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"Планируя восстановление и дальнейшее развитие Киева, мы закладываем большой потенциал в реализацию инвестиционных проектов и государственно-частное партнерство. Наша цель – инновационная европейская столица, комфортный город для людей. И мы делаем все, чтобы Киев стал флагманом послевоенного обновления и развития", – заявил Виталий Кличко.
Планы по восстановлению Киева
Он подчеркнул, что в ближайшие годы приоритетными для привлечения иностранных инвестиций как на уровне государства, так и столицы будут, в частности, строительство, возобновляемая энергетика, оборонно-промышленный комплекс, финансовые услуги, транспорт и информационно-коммуникационные технологии.
По словам Кличко, чтобы выйти на довоенные социально-экономические показатели, Киеву понадобится несколько лет. При условии, что не ухудшится ситуация с безопасностью в столице и экономическая ситуация в стране. Вместе с тем для восстановления украинской столицы и реализации важных для города проектов очень важна международная поддержка, отметил Кличко.
Мэр Киева открыл Киевский инвестиционный форум в Брюсселе / Фото Виталия Кличко
Мэр Киева напомнил, что в прошлом году на форуме в Брюсселе мэры 15 европейских городов договорились об объединении усилий для помощи в восстановлении Большого Киева. И создали Брюссельскую платформу, которая дала старт активным процессам в важных для Киева проектах. В частности, по созданию современного реабилитационного центра для военных, по обустройству лаборатории по производству инновационных биомедицинских продуктов, по обновлению подвижного состава городского транспорта, проектов по социальной поддержке.
Мы сотрудничаем с европейскими муниципалитетами, которые коммуницируют с местными бизнесами, ищут возможности для реализации приоритетных для нас проектов. В частности, в области медицины, энергетической и экологической безопасности, образования, коммунальной сферы. Брюссельская платформа открыта для новых участников. И сегодня к ней присоединятся еще несколько городов. А связь между Киевом и Брюсселем является примером эффективного сотрудничества городов. Сегодня он будет закреплен Меморандумом о дальнейшем сотрудничестве. Наши города станут побратимами,
– подчеркнул Кличко.
Что известно о Киевском инвестиционном форуме
В этом году Киевский инвестиционный форум собрал более 500 участников – представителей европейских институций, муниципалитетов, международных инвестиционных фондов и финансовых организаций европейской бизнес-среды. Участие в нем принимают, в частности, мэры европейских городов и делегации из Лондона, Хельсинки, Риги, Тираны, Брюсселя, Киева, Мариуполя, Сараево.
Выступили перед участниками или примут участие в панельных дискуссиях:
- еврокомиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс,
- министр обороны Бельгии Людивин Дедондер,
- министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб,
- генеральный директор по вопросам бюджета Европейской комиссии Герт Ян Купман,
- бельгийская министр сотрудничества в области развития и городской политики Каролин Геннез, вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская,
- директор инфраструктурных проектов в Европе ЕБРР Сюзан Горанссон.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен присоединилась к Форуму онлайн-выступлением.
На Форуме также широко представлен дипломатический корпус. В мероприятии принимают участие послы и представители дипломатических миссий 36 иностранных государств, аккредитованных в Королевстве Бельгия.