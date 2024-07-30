Об этом сообщил мэр Киева в своем Telegram канале.

Сегодня передал Государственной пограничной службе Украины первую партию – 28 картографических дронов Quantum Systems типа Trinity, оснащенных нагрузкой Sony RX1 – RGB камерой. О передаче Киеву 100 таких современных дронов договорились с генеральным директором компании Quantum Systems в прошлом году во время Саммита Stern Steward в Германии. В марте Quantum Systems подписала официальное соглашение с немецким благотворительным фондом #WeAreAllUkrainians gemeinnützige GmbH, через который дроны передают Киеву,

– отметил Кличко.

По его словам, Quantum Systems планирует доставлять по 10 дронов Trinity каждые две недели, пока не передаст все 100 дронов.

"Пограничники будут использовать оборудование для организации контроля границ Украины и реакции на различные вызовы. А также для обследования и картографирования инфраструктуры. Инструкторы SSTLC обучат персонал пограничной службы после доставки первой партии и будут ответственными за все мероприятия по поддержке, обучения и логистики", – написал Кличко.



Кличко передал ГПСУ картографические дроны Quantum Systems / Фото Виталия Кличко