Как сообщает КГГА, такие машины уже хорошо зарекомендовали себя при ликвидации последствий ракетных обстрелов и атак дронов-камикадзе на столицу.

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"Пожарные автомобили передал Киеву немецкий город-побратим Лейпциг, профинансировало Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии. А произвели в кратчайшие сроки польские партнеры. Автомобили эффективно могут использоваться на междомовых территориях, где узкие проезды, крутые подъемы и сложные дорожные условия. К тому же эти авто предназначены и для пенного тушения пожаров, что очень важно, особенно в условиях постоянных ракетных атак россии. Мы передаем 4 новеньких машины ГСЧС Киева. И уже сегодня они заступают на дежурство в районах столицы", – отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева также отметил, что пожарные машины изготовлены на базе шасси RENAULT с дубль-кабиной и колесной формулой 4х4 и 4х2. Время ожидания таких авто в мире – примерно 2 года. Однако Киев получил их очень быстро. Ведь в условиях войны городу необходимо оперативно и эффективно реагировать на вызовы и чрезвычайные ситуации.

Современные авто заступают на дежурство уже сегодня / Фото КГГА

Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Киеве Сергей Кривошлыков подчеркнул, что такие пожарные авто уже хорошо проявили себя на ликвидации последствий российских обстрелов.

Хочу отметить эффективность и оперативность работы автомобилей для пенного тушения пожаров. Они очень эффективно зарекомендовали себя при ликвидации последствий ракетных обстрелов и атак дронов-камикадзе на столицу,

– заявил Кривошликов.

Напомним, всего с начала полномасштабной войны Киев получил от европейских партнеров в качестве помощи 40 пожарных автомобилей и 40 современных карет скорой помощи. Два пожарных авто Киев отправил в Харьков, который подвергается постоянным обстрелам. Также столица получила от партнеров 72 городских автобуса.