Об этом стало известно из открытых данных Единого веб-портала использования публичных средств.

Сумма более 280 млн грн была переведена в течение 1-11 июня за 17 транзакций на строительство Подольско-Воскресенского моста.

В частности, самые крупные транзакции были проведены 11 июня в качестве аванса на приобретение строительных материалов и строительно-монтажные работы (90 млн грн), 3 июня как часть оплаты за строительно-монтажные работы (46 млн грн), а также 7 июня в три подхода – 25, 24 и 23 млн грн также на проведение работ.

Стоит отметить, что ранее в ходе журналистских расследований было установлено, что компанию “Эко-Буд-Трейд” контролирует чиновник времен Леонида Черновецкого – Денис Комарницкий.

Отметим, что “Эко-Буд-Трейд” является одним из фигурантов уголовных производств, которые начаты ГФС по факту уклонения от уплаты налогов, злоупотребления служебным положением и хищения бюджетных средств. Сейчас общая сумма предварительно установленных ГФС в ходе расследования дел по Киеву убытков, нанесенных бюджету столицы и государства, достигает более 160 млн грн.

Напомним, что в период с 11 по 27 мая 2021 года сотрудниками ГФС проведено 40 обысков, а также проверка документов, банковских счетов, допросы и судебно-экономические экспертизы. В ходе следственных действий правоохранители открыли 9 уголовных производств.