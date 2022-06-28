О деталях он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Первая встреча в Мадриде, куда я прибыл на саммит НАТО, - с мэром испанской столицы Хосе Луисом Мартинес-Алмейдой. Я рассказал своему коллеге, что на самом деле совершают российские варвары в Украине, как убивают мирных жителей, уничтожают наши города и поселки. Показал видео разрушенных зданий в столице. Показал видео из Кременчуга, где в страшном пожаре после ракетного удара по торговому центру спасают мирных украинцев, где увеличивается количество погибших и раненых", – рассказал Кличко.

Речь также шла о манипуляциях со стороны России.

"Мы обсудили гибридную войну, дезинформацию и манипуляции, которые делает Россия. В том числе и провокацию, когда несколько дней назад звонили от моего имени нескольким мэрам европейских столиц. В том числе и мэру Мадрида. Я подчеркнул, что российский агрессор ведет сегодня войну на всех фронтах . И пытается дискредитировать Украину перед ее партнерами и друзьями", – подчеркнул Кличко.

Он также поблагодарил мэра Мадрида и представителей всех политических сил в городском совете Мадрида за то, что их город принимает беженцев из Украины, и за гуманитарную помощь Киеву и другим регионам Украины. Кличко подчеркнул, что Украина ценит эту помощь и не забудет об этом.

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