Соответствующий совет дал Виталий Кличко в интервью агентству AFP. По его словам, предстоящая зима будет чрезвычайно сложной для инфраструктуры и населения.

Что сказал мэр о ситуации в столице?

Кличко подчеркнул, что сообщение между правым и левым берегами Днепра имеет важное значение для жизнедеятельности столицы. При этом удары по мостам создают серьезную угрозу для их функционирования.

По его словам, сообщения о погибших, раненых и разрушениях в результате российских атак поступают ежедневно. В Департаменте здравоохранения КГГА сообщили, что только в 2026 году в Киеве погибли 189 человек, а с начала полномасштабного вторжения – 534.

Сегодня речь идет о выживании,

– сказал Виталий Кличко.

Мэр также предупредил о возможных проблемах с водоснабжением. Значительные повреждения водопроводной инфраструктуры могут иметь серьезные последствия для города. Он отметил, что даже тщательная подготовка не гарантирует защиты, если противовоздушная оборона не сможет отразить атаку.

Кличко посоветовал киевлянам, у которых есть родные или друзья за пределами столицы, по возможности рассмотреть вариант временного переезда. В то же время он подчеркнул, что не призывает к общей эвакуации, ведь массовый отъезд жителей отвечал бы интересам России. По мнению мэра, именно опустевшие украинские города и отъезд населения стали бы желательным сценарием для Путина.

Почему зима будет тяжелой?

Ситуация в столице действительно обостряется из-за регулярных ударов российских войск. Враг не прекращает ночных атак на украинские города, используя ударные беспилотники и ракеты.

Как уже сообщалось на нашем сайте, из-за постоянных обстрелов воздушные тревоги в Киеве осенью 2026 года звучат по 20 часов в сутки. Жить становится все сложнее, ведь Россия постоянно применяет новые дроны, а обломки сбитых целей падают прямо посреди города.

В то же время защитники неба ищут новые методы противодействия вражескому террору. Напомним, ранее мы писали, что на страже Киева уже работают роботизированные турели с искусственным интеллектом, которые помогают сбивать реактивные беспилотники.